В Челябинской области подвели итоги ЕГЭ-2019: побито несколько рекордов
В среду, 10 июля, стали известны итоги последних экзаменов у выпускников одиннадцатых классов. Теперь можно сказать, что основной этап ЕГЭ-2019 закончен, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.
Также можно отметить, что нынешний год стал рекордным. Школьники отличились сразу по нескольким показателям:
— впервые двое ребят набрали по 300 баллов;
— впервые за три года трое ребят набрали по 100 баллов по английскому языку;
— одиннадцать ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам;
— в целом ребята написали 173 работы на 100 баллов.
По всем интересующим вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обратиться по телефону «горячей линии» +7 (351) 263-25-17. Она еще работает.
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ИСТОЧНИК KP.RU