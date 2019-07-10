В Челябинской области подвели итоги ЕГЭ-2019: побито несколько рекордов

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-10T14:29:47+03:00

Все! ЕГЭ, наконец, позади! Фото: Артем КИЛЬКИН

Выпускники этого года удивили чиновников ударной сдачей экзаменов

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В среду, 10 июля, стали известны итоги последних экзаменов у выпускников одиннадцатых классов. Теперь можно сказать, что основной этап ЕГЭ-2019 закончен, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

Также можно отметить, что нынешний год стал рекордным. Школьники отличились сразу по нескольким показателям:

— впервые двое ребят набрали по 300 баллов;

— впервые за три года трое ребят набрали по 100 баллов по английскому языку;

— одиннадцать ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам;

— в целом ребята написали 173 работы на 100 баллов.

По всем интересующим вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обратиться по телефону «горячей линии» +7 (351) 263-25-17. Она еще работает.

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ИСТОЧНИК KP.RU