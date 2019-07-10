2019-07-16T09:40:08+03:00
Экономика

ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации

С помощью нового сервиса средства в режиме онлайн зачисляются моментально на расчетный счет компании
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк ВТБ предоставит клиентам крупного бизнеса новый вид устройств самообслуживания с онлайн-инкассацией – автоматизированную депозитную машину (АДМ). Она будет устанавливаться непосредственно на территории компании-клиента для моментального внесения выручки на свой расчетный счет. Данный вид устройств наиболее актуален для крупных ретейлеров.

С помощью нового сервиса средства в режиме онлайн зачисляются моментально на расчетный счет компании. Деньги сразу становятся доступны клиенту, благодаря чему увеличивается скорость оборота наличных. Кроме того, выполняется автопересчет и проверяется подлинность банкнот. Таким образом, клиенты банка значительно сокращают свои расходы на услуги инкассации и оптимизируют этот процесс.

Сотрудники компаний могут самостоятельно инкассировать выручку в любое удобное время, находясь на рабочем месте. Благодаря этому значительно снижаются риски, связанные с недостачей или хищением денежных средств – после их внесения в устройство ответственность за сохранность наличных переходит к банку.

- В рамках стратегии ВТБ мы нацелены на активное продвижение цифровых продуктов. С помощью нового оборудования мы предложим нашим клиентам улучшенный сервис, который значительно сэкономит их затраты, а также упростит процесс подготовки выручки, - прокомментировал Валерий Чулков, член правления банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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