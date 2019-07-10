«Забор — это норма»: от здания правительства Челябинской области не будут убирать ограду

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-10T18:27:23+03:00

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Неравнодушный челябинец Павел Кочнев месяц назад отправил обращение в правительство области. В нем он предложил убрать забор от администрации региона и реконструировать тротуар, чтобы прохожие могли прогуливаться с красивым зданием в центре города. Активисту пришел ответ.

— Чуда не случилось. Ответ полностью в стиле чиновников. Забор — это благоустройство, шлагбаум проезду не мешает, вход есть и с торца, все по закону. Я и не ждал, что по одной моей просьбе внезапно выделят несколько миллионов на демонтаж, и как мне многие справедливо отмечали это не самая важная проблема в городе. Но я не вижу, что вопрос всерьез кто-то рассматривал, это классическая отписка которых у меня с десяток по более мелким вопросам сделанная в стиле — все и так нормально по ГОСТу, а там все уже забудут про это, — написал Павел.

Отметим, что в Челябинске существует проблема, которую горожане окрестили «бессмысленным озабориванием». Некрасивые ограды воткнуты буквально на каждой улице и даже на тротуарах. Общественники считают, что таким образом нерадивые чиновники просто осваивают деньги, заложенные на дорожную безопасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU