2019-07-11T05:38:42+03:00
Общество

«Прыгают по подоконнику»: жители Челябинской области фотографируют детей в распахнутых окнах

Этим летом произошло уже несколько несчастных случаев
Ирина КАРЕЛИНА
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Подросток на окне в Магнитогорске. Фото: vk.com/magnitkacityПодросток на окне в Магнитогорске. Фото: vk.com/magnitkacity
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В соцсети то и дело попадают фотографии детей у открытых окон. На днях в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК опубликовали сразу два снимка. На одном из них подросток курит, свесив ноги на улицу (пр. Ленина, 162). На другом — двое детей играют на подоконнике (ул. 50 лет Магнитки, 40/1).

Дети играют у открытого окна, пока родители на работе. Фото: vk.com/magnitkacity

Дети играют у открытого окна, пока родители на работе. Фото: vk.com/magnitkacity

— Наблюдаем такую картину уже пару дней! Два ребенка постоянно торчат в окне пятого этажа. Прыгают по подоконнику, реально страшно смотреть! Днем они одетые на окне танцуют, ближе к вечеру — голые совсем. Где родители!? Не хочется, чтобы дети упали, — написала жительница Магнитогорска.

Мама проказников оказалась подписана на паблик.

— Уважаемые обсуждающие, спасибо за бдительность. Мы были не в курсе происходящего, так как находились на работе. Меры приняты, дети наказаны, — написала Ольга Печенкина.

Этим летом в Челябинской области уже несколько детей выпали из открытых окон. Как правило, такие происшествия заканчиваются очень печально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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