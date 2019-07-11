«Прыгают по подоконнику»: жители Челябинской области фотографируют детей в распахнутых окнах
В соцсети то и дело попадают фотографии детей у открытых окон. На днях в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК опубликовали сразу два снимка. На одном из них подросток курит, свесив ноги на улицу (пр. Ленина, 162). На другом — двое детей играют на подоконнике (ул. 50 лет Магнитки, 40/1).
Дети играют у открытого окна, пока родители на работе. Фото: vk.com/magnitkacity
— Наблюдаем такую картину уже пару дней! Два ребенка постоянно торчат в окне пятого этажа. Прыгают по подоконнику, реально страшно смотреть! Днем они одетые на окне танцуют, ближе к вечеру — голые совсем. Где родители!? Не хочется, чтобы дети упали, — написала жительница Магнитогорска.
Мама проказников оказалась подписана на паблик.
— Уважаемые обсуждающие, спасибо за бдительность. Мы были не в курсе происходящего, так как находились на работе. Меры приняты, дети наказаны, — написала Ольга Печенкина.
Этим летом в Челябинской области уже несколько детей выпали из открытых окон. Как правило, такие происшествия заканчиваются очень печально.
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ИСТОЧНИК KP.RU