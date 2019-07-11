В Челябинкой области уничтожили 20 тонн яблок, приехавших из Казахстана по документам моркови

СЕГОДНЯ 07:05 2019-07-11T07:05:26+03:00

Россельхознадзор заподозрил, что это был санкционный товар из Европы

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В среду, 10 июля, на Южном Урале уничтожили 20 тонн свежих яблок, запрещенных к ввозу на территорию нашей страны. Яблоки прибыли из Казахстана, но эксперты считают, что родом груз из Европы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области.

— Яблоки задержала таможня на пункте пропуска «Мариинский» российско-казахской границы. В сопроводительных документах было указано, что страна происхождения груза — Казахстан. Однако внешний вид упаковки говорил о другом: яблоки санкционные, из Европы. После проверки сертификата подозрения подтвердились. Товар пытались ввезти в России по документам, выданным на морковь, — рассказывают в пресс-службе.

Россельхознадзор принял решение изъять и уничтожить всю партию яблок. Их раздавили трактором накануне.

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ИСТОЧНИК KP.RU