2019-07-11T08:13:51+03:00
Общество

Тополь упал на детскую площадку в Челябинске

Все случилось ночью — люди не пострадали
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Вера Касаткина.Фото: Вера Касаткина.
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Огромное дерево упало на детскую площадку за дворцом культуры завода «Станкомаш» в Ленинском районе Челябинска, сообщает читатель КП-Челябинск.

На кадрах с места происшествия видно, что мощный ствол перекрыл дорожку сквера, а длинные ветви частично накрыли детскую горку с турниками.

Фото: Вера Касаткина.

Фото: Вера Касаткина.

К счастью, случилось все ночью, когда ни взрослых, ни детей в сквере не было. Тополь обрушился в ночь на четверг, 11 июля.

Фото: Вера Касаткина.

Фото: Вера Касаткина.

С начала июля похожие инциденты случаются в городе не в первый раз. Правда, до этого падали не деревья, а отдельные ветки. Кое-где прямо на припаркованные машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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