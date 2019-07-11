Тополь упал на детскую площадку в Челябинске
Огромное дерево упало на детскую площадку за дворцом культуры завода «Станкомаш» в Ленинском районе Челябинска, сообщает читатель КП-Челябинск.
На кадрах с места происшествия видно, что мощный ствол перекрыл дорожку сквера, а длинные ветви частично накрыли детскую горку с турниками.
Фото: Вера Касаткина.
К счастью, случилось все ночью, когда ни взрослых, ни детей в сквере не было. Тополь обрушился в ночь на четверг, 11 июля.
Фото: Вера Касаткина.
С начала июля похожие инциденты случаются в городе не в первый раз. Правда, до этого падали не деревья, а отдельные ветки. Кое-где прямо на припаркованные машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU