На Шершнях у пловца прямо в воде начался эпилептический приступ

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-11T08:37:32+03:00

Выбирайте для отдыха пляжи, где дежурят матросы-спасатели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

От смерти жителя Челябинска спасли дежурившие на пляже матросы

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Около девяти часов утра в четверг, 11 июля, дежурившие на городском пляже матросы-спасатели вытащили из воды 50-летнего мужчину, у которого начался эпилептический приступ, сообщает пресс-секретарь УБЖ города Челябинска Евгения Шестопалова.

— Трое спасателей мобильного поста №1, работавшие на Шершнях, оперативно отреагировали на происшествие. Они вытащили мужчину на берег и оказали первую помощь. Если судить по внешнему виду, мужчина был пьян, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе.

Спасенного передали врачам скорой помощи.

БДИ!

Чтобы не утонуть на водоеме:

— купайтесь только на официальных пляжах, где дежурят матросы-спасатели;

— не заходиться в воду, приняв алкоголь;

— не оставляйте без присмотра детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU