2019-07-11T09:27:27+03:00
Общество

Сезон упавших деревьев: ночью по Челябинску пронесся ураган

Жители города выкладывают в социальные сети кадры последствий природной стихии
Лидия ПЕСКОВА
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Даже природа борется с нелегальной торговлей. Фото: "Регион-74".Даже природа борется с нелегальной торговлей. Фото: "Регион-74".
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В ночь на четверг, 11 июля, по Челябинску пронесся шквалистый ветер. Большинство горожан в это время мирно посапывали в подушку и разгула стихии не видели. Зато, выйдя на улицу, обнаружили мелкие разрушения.

На перекрестке улицы Чайковского с улицей Братьев Кашириных порывом ветра перевернуло торговую палатку. В разных районах города ветер отрывал огромные ветки у старых деревьев. Кое-где они падали на припаркованные машины. Владельцам автомобилей еще предстоит подсчитать свой ущерб, однако искать виновного пойдут немногие. Большая часть машин пострадала из-за глупости и лени своих хозяев. Горожане оставляли своих железных коней прямо под кроной больших деревьев.

Кара за парковку на газоне. Фото: "Регион-74".

Кара за парковку на газоне. Фото: "Регион-74".

Кара за парковку на газоне! Даже не жалко! — пишут челябинцы в социальных сетях под снимком, где накрыло машину, стоящую всего лишь в метре от стены дома.

Кара за парковку на тротуаре. Фото: "Регион-74".

Кара за парковку на тротуаре. Фото: "Регион-74".

— А это кара за парковку на тротуаре! И тоже не жалко! — комментируют люди стоящее на тротуаре раздавленное авто.

МЧС лишний раз напоминает: когда синоптики обещают шквалистый ветер, не паркуйте машины в потенциально опасных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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