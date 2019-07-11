2019-07-11T09:38:15+03:00
Спорт

Челябинский «Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Соглашение с 26-летним Ярославом Косовым рассчитано на год
Алексей МИКУШИН
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Челябинский «Трактор» продолжает пополнять команду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Челябинский «Трактор» продолжает пополнять команду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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В составе «черно-белых» снова пополнение. Годовой контракт подписали с воспитанником магнитогорской школы хоккея, форвардом Ярославом Косовым.

В свои 26 лет он уже трижды выигрывал Кубок Гагарина. В 2014 и 2016 годах — в составе магнитогорского «Металлурга». И в 2018-ом, защищая цвета казанского «Ак Барса», сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

— Рассчитываем, что габаритный нападающий добавит агрессии и результативности в атаке нашей команды, — отметил генеральный директор челябинского клуба Борис Видгоф.

Кстати, последний клуб Косова — нижнекамский «Нефтехимик» — в январе этого года отчислил Ярослава команды за пьяный дебош в Казани, устроенный во время выезда. Он «ходил в пьяном состоянии по коридорам казанского отеля MARRIOTT и нецензурно выражался».

ИСТОЧНИК KP.RU

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