Сквер Колющенко в Челябинске небезопасен
В июне в сквере Колющенко на подростка упали качели. Мальчишка заработал открытый перелом ноги, его пришлось оперировать. На днях другие конструкции парка осмотрели эксперты и пришли к выводу: парк небезопасен, сообщает пресс-служба ОНФ.
— Мы увидели, что отдельные элементы качелей уже повреждены. Крепления детских игровых комплексов раскручены, на лестницах нет гаек, настил ступеней может в любой момент сломаться. Покрытие площадки уже приходит в негодность, скамейки для отдыхающих не закреплены и расшатаны, — рассказал КП-Челябинск эксперт ОНФ Антон Неверов.
Отдельные элементы скоро отвалятся. Фото: пресс-служба ОНФ.
Так как конструкции не простояли и года, эксперты требуют, чтобы подрядчик, выполнявший работы по реконструкции парка, провел гарантийный ремонт.
Даже гайки не закручены до конца. Фото: пресс-служба ОНФ.
Обстоятельства, при которых упали качели, проверяет Следственный комитет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU