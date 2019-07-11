2019-07-11T10:02:49+03:00
Общество

Сквер Колющенко в Челябинске небезопасен

К такому выводу пришли эксперты
Лидия ПЕСКОВА
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Что-нибудь да не так с каждой конструкцией. Фото: пресс-служба ОНФ.Что-нибудь да не так с каждой конструкцией. Фото: пресс-служба ОНФ.
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В июне в сквере Колющенко на подростка упали качели. Мальчишка заработал открытый перелом ноги, его пришлось оперировать. На днях другие конструкции парка осмотрели эксперты и пришли к выводу: парк небезопасен, сообщает пресс-служба ОНФ.

— Мы увидели, что отдельные элементы качелей уже повреждены. Крепления детских игровых комплексов раскручены, на лестницах нет гаек, настил ступеней может в любой момент сломаться. Покрытие площадки уже приходит в негодность, скамейки для отдыхающих не закреплены и расшатаны, — рассказал КП-Челябинск эксперт ОНФ Антон Неверов.

Отдельные элементы скоро отвалятся. Фото: пресс-служба ОНФ.

Отдельные элементы скоро отвалятся. Фото: пресс-служба ОНФ.

Так как конструкции не простояли и года, эксперты требуют, чтобы подрядчик, выполнявший работы по реконструкции парка, провел гарантийный ремонт.

Даже гайки не закручены до конца. Фото: пресс-служба ОНФ.

Даже гайки не закручены до конца. Фото: пресс-служба ОНФ.

Обстоятельства, при которых упали качели, проверяет Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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