2019-07-11T10:02:42+03:00
Общество

В Сети запустили петицию с требованием наказать мужа героини шоу «Пусть говорят» Дарьи Рубцовой

Так интернет-пользователи отреагировали на трагедию в магнитогорской семье
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Семья Рубцовых с одной из дочек Фото: vk.comСемья Рубцовых с одной из дочек Фото: vk.com
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В интернете начался сбор подписей под петицией с названием: "Домашнего насильника - в тюрьму!". Она адресована МВД РФ и Генеральной прокуратуре. Ее автор призывает правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении Анатолия Рубцова.

«Дарья Рубцова — жертва домашнего насилия, получившая от своего мужа страшные травмы и инвалидность, скончалась 6 июля 2019 года. Две маленькие дочери Дарьи остались с отцом-тираном. Требуем обратить внимание следственных органов и опеки, возбудить уголовное дело и изъять девочек у отца», — говорится в петиции.

Она была опубликована на платформе Change.org вчера, 10 июля. Пока под петицией подписались только 26 человек.

Напомним, 26-летнюю Дарью Рубцову из Магнитогорска два года назад избил супруг, после чего молодая мама попала в больницу. У женщины развилась сложная форма эпилепсии. Дарья угасала на глазах. История получила широкую огласку после того как ее муж Анатолий опубликовал в социальных сетях пост, в котором признал свою вину и попросил помощи на лечение жены. Однако, правоохранительные органы на признание супруга-тирана никак не отреагировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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