Усадьбу «Белый дом» в Челябинской области могут восстановить на федеральные деньги

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-11T11:45:55+03:00

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Руководитель региона Алексей Текслер встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Ольгой Голодец. Обсудили реализацию нацпроектов, развитие физической культуры и спорта, перспективы в сфере туризма на Южном Урале.

Алексей Текслер уверен: федеральное финансирование строительства спортивных объектов в Челябинской области должно вырасти. Сейчас города и районы нуждаются в ледовых комплексах, бассейнах и спортзалах. Об этом руководителя области часто спрашивают жители на встречах. Ольга Голодец согласилась с предложениями Алексея Текслера, попросив подготовить заявку для включения в проект бюджета.

Еще одна тема — развитие туризма на Южном Урале. По мнению Алексея Текслера, нужно уделять внимание путешествиям по местам, связанным с богатой историей промышленности Южного Урала.

— В Челябинской области есть такие города, как Златоуст, Касли и Кыштым, где в 18-19 веках активно развивались промышленные производства и эксклюзивные художественные ремесла, − отметил Алексей Текслер, − Сохранились уникальные объекты, которые можно и нужно использовать в туристических и образовательных целях. Важно создавать новые туристические маршруты и рекреации.

В качестве примера глава региона привел усадьбу «Белый дом» в Кыштыме. Уникальное здание нуждается в реконструкции. Кыштымцы мечтают создать на его базе современный музейный и образовательный комплекс. Выгодным станет сотрудничество с ведущими музеями страны. Голодец поддержала инициативу. Стороны договорились о подготовке необходимого для принятия решений перечня документов.

Алексей Текслер обозначил и значимые вопросы в сфере культуры. Например, необходимость капитального ремонта здания детской филармонии в Челябинске. Сейчас проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

ИСТОЧНИК KP.RU