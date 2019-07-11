2019-07-11T11:44:51+03:00
Общество

Аномальная жара до +36 градусов идет в Челябинскую область

Сколько она продлится
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
В Челябинск придет настоящая жараВ Челябинск придет настоящая жараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Южноуральцы долго жаловались на плохую погоду: мол, лето не ощущается. Дождались! На днях уверенно потеплело. А уже в четверг, 12 июля, синоптики прогнозируют температуру воздуха до +36 градусов Цельсия в южных и восточных районах региона. Тропическая жара продлится до понедельника. На следующей неделе температура спадет резко градусов на 10.

В Челябинске на 12 июля обещают +29. Пик жары придется на выходные — до +34 градусов. Да еще и без дождей. Они придут в понедельник вместе с понижением температуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Текслер встретился с торговыми представителями России за рубежом
В Челябинской области из центра помощи детям-сиротам пропал 17-летний подросток
В Челябинской области дан старт «Агростартапам» — новому формату поддержки малого бизнеса на селе
Строительная компания «Легион» и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве на 10 миллиардов рублей
В Златоусте ищут бизнесмена, который за свой счет отремонтировал стелу с названием города
Жительница Челябинской области решила поучаствовать в розыгрыше швейной машинки в соцсетях и едва не лишилась денег
В Челябинске планируют провести региональный урбанистический форум
Усадьбу «Белый дом» в Челябинской области могут восстановить на федеральные деньги
В центре Челябинска машина провалилась в асфальт
Сквер Колющенко в Челябинске небезопасен
В Сети запустили петицию с требованием наказать мужа героини шоу «Пусть говорят» Дарьи Рубцовой
Челябинский «Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина
Сезон упавших деревьев: ночью по Челябинску пронесся ураган
На Шершнях у пловца прямо в воде начался эпилептический приступ
Тополь упал на детскую площадку в Челябинске
Челябинвестбанк вручил победителю акции «Ла-Ла-Тур» сертификат на 150 тысяч рублей