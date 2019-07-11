Аномальная жара до +36 градусов идет в Челябинскую область

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-11T11:44:51+03:00

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Южноуральцы долго жаловались на плохую погоду: мол, лето не ощущается. Дождались! На днях уверенно потеплело. А уже в четверг, 12 июля, синоптики прогнозируют температуру воздуха до +36 градусов Цельсия в южных и восточных районах региона. Тропическая жара продлится до понедельника. На следующей неделе температура спадет резко градусов на 10.

В Челябинске на 12 июля обещают +29. Пик жары придется на выходные — до +34 градусов. Да еще и без дождей. Они придут в понедельник вместе с понижением температуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU