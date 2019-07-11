Жительница Челябинской области решила поучаствовать в розыгрыше швейной машинки в соцсетях и едва не лишилась денег

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-11T12:45:33+03:00

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Чтобы получить приз, нужно было всего лишь вступить в группу во «ВКонтакте» «Шитье и рукоделие», и отправить сообщение «Участвую» организаторам. Жительница Магнитогорска Зульфира условия выполнила и стала ждать — а вдруг повезет. Вскоре ей написали.

— Через несколько минут приходит сообщение от админа этой группы, что я выиграла. Я быстрее на страницу группы, смотреть розыгрыш. А его там нет, и упоминания о конкурсе нет вообще. Зато посыпались сообщения, что они должны отправить приз именно сегодня, именно сейчас, потому что завтра и послезавтра у них времени не будет. Я должна была перевести деньги за пересылку швейной машинки по почте — всего 390 руб. Когда я замолчала минут на 30, группа была удаленна, и был поставлен запрет на отправку сообщений, — рассказала Зульфира в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Такие сообщения получила участница конкурса. Фото: vk.com/magnitkacity

К своему рассказу она прикрепила скриншоты переписки с организатором конкурса. Зульфире повезло, что администрация «ВКонтакте» вовремя заблокировала мошенников. И деньги остались при ней.

Недавно жертвой мошенников едва не стала еще одна жительница Челябинской области. Она откликнулась на пост, в котором бесплатно раздавали щенков хаски. Выяснилось, что голубоглазый пес — в Мурманске и за его пересылку нужно заплатить 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU