2019-07-11T13:07:53+03:00
Общество

В Златоусте ищут бизнесмена, который за свой счет отремонтировал стелу с названием города

Люди хотят поблагодарить его за доброе дело
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Неизвестный бизнесмен заказал новые баннер и оплатил покраску герба города Фото: vk.com "Движением "Мой Златоуст"Неизвестный бизнесмен заказал новые баннер и оплатил покраску герба города Фото: vk.com "Движением "Мой Златоуст"
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На въезде в Златоуст жителей и гостей города мастеров встречает гранитная стела. Раньше на ней со всех сторон висели растяжки с названием города. Но со временем надписи исчезли, оставив вместо себя пустой металлический каркас.

На плачевное состояние «визитной карточки» города обратили внимание местные активисты движения «Мой Златоуст». Они сфотографировали стелу и выложили снимок в интернет.

Буквально через три дня стела преобразилась. На ней появились новые надписи: «Златоуст — Жемчужина Урала» и «Златоуст — Центр туризма».

— На нашу просьбу о помощи откликнулся местный предприниматель. Он помог с печатью новых баннеров. Также благодаря ему, был заново покрашен герб города, — пишут на своей страничке во «ВКонтакте» активисты.

Известно, что обновив городской объект за свой счет, бизнесмен пожелал остаться неизвестным. Однако жители города просят скромного земляка назвать свое имя. Люди хотят поблагодарить его за доброе дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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