Строительная компания «Легион» и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве на 10 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-11T13:11:24+03:00

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На проходящей в Екатеринбурге Международной выставке ИННОПРОМ было заключено стратегическое соглашение между Челябинским отделением Сбербанка и строительной компанией «Легион». По условиям соглашения, банк предоставит застройщику кредитные ресурсы в размере 10 млрд.рублей на возведение новой очереди жилого комплекса. Кредит берется в связи с переходом всей строительной отрасли с 1 июля на проектное финансирование, которое подразумевает использование застройщиком банковских или собственных средств в зависимости от масштабов строительства.

Также в рамках соглашения банк и СК «Легион» будут вести работу по открытию и сопровождению эскроу-счетов дольщиков, покупающих квартиры в ЖК «Ньютон». На текущий момент в Сбербанке уже открыто более 250 таких счетов на сумму 53 млн.рублей. Средства дольщиков будут храниться на них до сдачи новых домов ЖК «Ньютон» в эксплуатацию.

«Сотрудничество со Сбербанком поможет нам реализовать планы по дальнейшему обустройству и расширению жилого комплекса «Ньютон» с учетом изменений в законе об участии в долевом строительстве. Уже сегодня в комплексе проживает более 6 000 челябинцев и жителей области, а благодаря дополнительному финансированию мы обеспечим новым жильем повышенной комфортности еще несколько тысяч горожан, — отметил Сергей Пахомов, директор строительной компании «Легион». — Соглашение подписано своевременно, и наша задача — продолжить уже начатую работу по открытию эскроу-счетов дольщиков — добавил руководитель СК «Легион».

«С компаний «Легион» Сбербанк работает уже более 10 лет, и это соглашение станет новым этапом нашего сотрудничества. СК «Легион» имеет сильную команду, активно развивается, используя инновации и опыт, а по многим направлениям сотрудничества является одним из лидеров во всем регионе. А сейчас мы обсуждаем с руководством

СК «Легион» уже следующий общий проект — участие банка в строительстве школы

на территории ЖК «Ньютон». Рассчитываем, что это будет первая в регионе школа, построенная на принципах государственно-частного партнерства», — рассказал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Также между банком и СК «Легион» на ИННОПРОМЕ было подписано еще одно соглашение. Оно касается использования нового медицинского сервиса DocDoc, который также был представлен на стенде Сбербанка на выставке. Возможности сервиса предусматривают дистанционные онлайн-консультации врачей 13 различных специализаций прямо через смартфон. Сервис будет использоваться для повышения лояльности клиентов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU