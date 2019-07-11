В Челябинской области дан старт «Агростартапам» — новому формату поддержки малого бизнеса на селе

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-11T13:14:01+03:00

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В Министерстве сельского хозяйства Челябинской области начат прием документов для участия в конкурсе на получение грантов «Агростартап». Это новое направление господдержки фермерства стартовало благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В результате конкурса будут определены 15 грантополучателей, которые смогут направить на развитие своего сельского бизнеса 3 млн рублей каждый. В общей сложности объем государственной поддержки по «Агростартапам» составит 44 млн рублей.

Самым первым представил документы для участия в конкурсе Никита Черепанов из поселка Хлебинка, Верхнеуральский район. Ему 22 года, закончил колледж, работал механиком в ООО «Хлебинка», в этом году зарегистрировал свое фермерское хозяйство и надеется, что грант станет хорошим стартом для развития его предприятия:

— У меня уже есть почти 100 гектаров земли, здание фермы. Для получения гранта составил бизнес-план: нужен трактор с погрузчиком для заготовки кормов, для работы на ферме, нужно закупить коров. Молоко пока планирую сдавать в перерабатывающий кооператив, а затем открыть свою переработку. Для роста нужны средства, первое откуда их взять — грант, если денег не будет, то толчка не будет, старт будет медленный.

Прием документов на конкурс по предоставлению грантов «Агростартап» продлится до 19 июля. Участниками конкурса могут стать фермеры, получившие регистрацию в текущем году, а также владельцы личных подсобных хозяйств, которые в случае победы в конкурсе обязуются в течение 15 календарных дней осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы Челябинской области. Подвести итоги конкурса планируется к середине августа, и в течение 18 месяцев грантополучатели смогут реализовать средства господдержки. Также они должны создать новые рабочие места в своих хозяйствах.

Фермеры области производят до 50% областного объема зерна, а в 2019 году они увеличили посевные площади еще на 41 тысячу гектаров, доведя их до 808 тысяч гектаров. В 2018 году общий объем господдержки фермерских хозяйств в Челябинской области составил 750 млн рублей.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU