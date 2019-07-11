2019-07-11T13:28:26+03:00
Общество

В Челябинской области из центра помощи детям-сиротам пропал 17-летний подросток

Он теряется уже не в первый раз
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы знаете, где находится Владислав, позвоните по указанным номерам. Фото: Легион-СПАСЕсли вы знаете, где находится Владислав, позвоните по указанным номерам. Фото: Легион-СПАС
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В Магнитогорске с 23 июня разыскивают 17-летнего Владислава Лисина. В этот день он ушел из центра помощи «Надежда», который помогает детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с тех пор его местонахождение неизвестно.

К поискам подростка присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они разместили ориентировку в соцсетях.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, короткие светло-русые волосы, курносый нос.

Был в футболке и спортивных брюках.

Пользователи соцсетей заметили, что Владислав пропадает уже в не первый раз. Его искали в январе, тогда он пропадал на несколько месяцев.

Если вы видели Владислава, знаете, где он находится, позвоните по номерам 8-908-053-31-26 Мария, 8-909-097-72-60 Раис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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