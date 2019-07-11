Алексей Текслер встретился с торговыми представителями России за рубежом
Сегодня, 11 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер и президент Южноуральской торгово-промышленной палаты Федор Дягтерев встретились с торговыми представителями РФ в иностранных государствах.
Темой встречи стал вывод продукции предприятий Южного Урала на зарубежные рынки. Глава региона сообщил, что зарубежные партнеры живо интересуются не только ассортиментом ММК, ЧТПЗ, но и агропрома. Торгпреды в Челябинской области, кстати, посетят ведущие предприятия региона для заключения соглашений.
Торговый представитель РФ в Сербии заявил, что сербские партнеры в сфере железных дорог, металлургии и сельскохозяйственной торговле заинтересованы в сотрудничестве с Челябинской областью.
Торговый представитель РФ в Польше Владимир Нефедов приятно удивлен производственной культурой на Южном Урале.
Торгпред РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов сообщил что Вьетнам сотрудничает с Южным Уралом во времена СССР. Вьетнаму интересна сельхозпродукция и медоборудование.
— В Челябинской области необходимо развивать не только промышленность, но и не событийный туризм, для поддержки которого будет построен новый аэропорт. Также не стоит забывать и про IT-сферу, — заявил Алексей Текслер.
ИСТОЧНИК KP.RU