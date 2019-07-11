2019-07-11T13:35:03+03:00
Общество

Алексей Текслер встретился с торговыми представителями России за рубежом

Кроме торгпредов стран СНГ в беседе участвовали чиновники из Турции, Венгрии, Польши, Сербии и Вьетнама
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В Челябинской области необходимо развивать не только промышленность, но и не событийный туризм - уверен Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ruВ Челябинской области необходимо развивать не только промышленность, но и не событийный туризм - уверен Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru
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Сегодня, 11 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер и президент Южноуральской торгово-промышленной палаты Федор Дягтерев встретились с торговыми представителями РФ в иностранных государствах.

Темой встречи стал вывод продукции предприятий Южного Урала на зарубежные рынки. Глава региона сообщил, что зарубежные партнеры живо интересуются не только ассортиментом ММК, ЧТПЗ, но и агропрома. Торгпреды в Челябинской области, кстати, посетят ведущие предприятия региона для заключения соглашений.

Торговый представитель РФ в Сербии заявил, что сербские партнеры в сфере железных дорог, металлургии и сельскохозяйственной торговле заинтересованы в сотрудничестве с Челябинской областью.

Торговый представитель РФ в Польше Владимир Нефедов приятно удивлен производственной культурой на Южном Урале.

Торгпред РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов сообщил что Вьетнам сотрудничает с Южным Уралом во времена СССР. Вьетнаму интересна сельхозпродукция и медоборудование.

— В Челябинской области необходимо развивать не только промышленность, но и не событийный туризм, для поддержки которого будет построен новый аэропорт. Также не стоит забывать и про IT-сферу, — заявил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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