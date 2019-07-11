2019-07-11T14:50:18+03:00
Происшествия

Пенсионер скончался при столкновении двух отечественных легковушек в Челябинской области

Еще одного пострадавшего увезли в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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Столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс»Столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс»
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В Миассе, сегодня, 11 июля, лоб в лоб столкнулись два ВАЗа. Авария произошла около 9 часов на улице 60 лет Октября. На снимках, которые выложили очевидцы в соцсетях, видно, что у обеих машин сильно разбит перед. Очевидно, что без пострадавших не обошлось.

— Водителя «шестерки» на «скорой» увезли. А чуть позже приехала еще одна «скорая», и увезли пассажирку. Пока медики с водителем возились, ее с переднего сиденья доставали. Оба они живы. Женщину сидя в «скорую» заносили, а вот водитель-то, похоже, совсем плохой, — написала в соцсетях очевидец Светлана.

Водитель «шестерки» умер по дороге в больницу. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс»

Водитель «шестерки» умер по дороге в больницу. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс»

Как уточнили в местной ГИБДД, 82-летний водитель «шестерки» умер по дороге в больницу. А его 62-летняя пассажирка госпитализирована. 27-летний водитель «семерки» серьезно не пострадал.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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