2019-07-11T15:51:57+03:00
Общество

В городском бору Челябинска появится пешеходный мост без ступенек

Так удобнее и пешеходам, и велосипедистам
Лидия ПЕСКОВА
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Над улицей Худякова, которая разделяет на части Городской бор, планируют оборудовать мост для пешеходов и велосипедистов.

Мост соединит дорогу, которая идет по бору от проспекта Ленина, с дорогой, ведущей к «Обкомовским дачам». Сегодня люди массово пересекают проезжую часть улицы Худякова, мешая автомобилям. Вот чиновники и придумали загнать всех наверх.

Мост будет широким — до пяти метров (три метра — тротуар и два метра — велодорожки). Угол наклона ступеней составит 40%. Также будут предусмотрены более пологие участки подъема для маломобильного населения. Многие горожане переживают: легко ли будет поднимать на мост с велосипедом. Архитекторы говорят, что ступенек на мосту не будет, вместо них установят специальные пандусы.

Проект обсуждался несколько лет. В четверг, 11 июля, проект моста прошел публичные слушания. Когда его реализуют, пока не сказали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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