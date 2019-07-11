2019-07-11T17:48:56+03:00
Общество

Пятый этап опрессовки стартует в Челябинске на следующей неделе

Без горячей воды горожане будут сидеть с 16 по 30 июля
Лидия ПЕСКОВА
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Горячей воды не будет две недели.Горячей воды не будет две недели.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В следующий вторник, 16 июля, в Челябинске стартует пятый этап опрессовки, сообщает пресс-служба администрации города.

Без горячей воды останутся 925 жилых домов, 47 детских садов, 44 учебных и 31 лечебное учреждение во всех районах города, кроме Курчатовского и Металлургического.

Воды не будет ориентировочно две недели, до 30 июля. Но если где-то опрессовка закончится раньше срока, горячую дадут раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Список жилых домов и учреждений, где отключат воду, уже выложен на сайте мэрии в разделе «Графики проведения опрессовок».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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