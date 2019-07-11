В Челябинске пьяный папаша грозился бросить новорожденного сына головой об асфальт

СЕГОДНЯ 18:13 2019-07-11T18:13:23+03:00

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За истерикой пьяного дебошира наблюдал целый двор одного из домов по улице Дегтярева. В среду вечером, 10 июля, отец новорожденного ребенка поднял сына над головой и угрожал бросить головой об асфальт, если ему не дадут ключи от машины.

На крики матери, которая была рядом, сбежались соседи. Один мужчина отдал папаше свои ключи. На вызов быстро приехал наряд полиции. Отца ребенка задержали. По его словам, на такой неадекватный поступок его толкнула ссора с супругой.

— Во время задержания злоумышленник оказал неповиновение сотруднику полиции. За это его оштрафовали. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказала КП-Челябинск временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Во время инцидента ребенок не пострадал. Малыш находится с матерью.

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ИСТОЧНИК KP.RU