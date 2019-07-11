2019-07-11T18:13:23+03:00
Общество

В Челябинске пьяный папаша грозился бросить новорожденного сына головой об асфальт

Мужчина требовал выдать ему ключи от машины
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Наряд полиции приехал на вызов за считанные минуты.Наряд полиции приехал на вызов за считанные минуты.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

За истерикой пьяного дебошира наблюдал целый двор одного из домов по улице Дегтярева. В среду вечером, 10 июля, отец новорожденного ребенка поднял сына над головой и угрожал бросить головой об асфальт, если ему не дадут ключи от машины.

На крики матери, которая была рядом, сбежались соседи. Один мужчина отдал папаше свои ключи. На вызов быстро приехал наряд полиции. Отца ребенка задержали. По его словам, на такой неадекватный поступок его толкнула ссора с супругой.

— Во время задержания злоумышленник оказал неповиновение сотруднику полиции. За это его оштрафовали. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — рассказала КП-Челябинск временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Во время инцидента ребенок не пострадал. Малыш находится с матерью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олимпийский чемпион Игорь Ларионов согласился сотрудничать с магнитогорским «Металлургом»
Челябинск пообещал проложить дорогу к новым кварталам за улицей Агалакова
Пятый этап опрессовки стартует в Челябинске на следующей неделе
В городском бору Челябинска появится пешеходный мост без ступенек
В зоопарке Челябинска показали детеныша пумы
Пенсионер скончался при столкновении двух отечественных легковушек в Челябинской области
Алексей Текслер встретился с торговыми представителями России за рубежом
В Челябинской области из центра помощи детям-сиротам пропал 17-летний подросток
В Челябинской области дан старт «Агростартапам» — новому формату поддержки малого бизнеса на селе
Строительная компания «Легион» и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве на 10 миллиардов рублей
В Златоусте ищут бизнесмена, который за свой счет отремонтировал стелу с названием города
Жительница Челябинской области решила поучаствовать в розыгрыше швейной машинки в соцсетях и едва не лишилась денег
В Челябинске планируют провести региональный урбанистический форум
Усадьбу «Белый дом» в Челябинской области могут восстановить на федеральные деньги
Аномальная жара до +36 градусов идет в Челябинскую область
В центре Челябинска машина провалилась в асфальт
Сквер Колющенко в Челябинске небезопасен
В Интернете запустили петицию с требованием наказать мужа героини шоу «Пусть говорят» Дарьи Рубцовой
Челябинский «Трактор» подписал контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина
Сезон упавших деревьев: ночью по Челябинску пронесся ураган
На Шершнях у пловца прямо в воде начался эпилептический приступ
Тополь упал на детскую площадку в Челябинске
Челябинвестбанк вручил победителю акции «Ла-Ла-Тур» сертификат на 150 тысяч рублей