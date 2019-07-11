2019-07-11T20:13:37+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания южноуральца, который пытался продать знакомую в сексуальное рабство

Лидия ПЕСКОВА
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Фото: МВД России.Фото: МВД России.
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Пресс-служба МВД России опубликовала видео задержания молодого мужчины из Челябинской области, который пытался продать в сексуальное рабство 16-летнюю подругу.

— Задержан житель Челябинской области, которого подозревают в торговле людьми. Установлено, что через закрытые группы в различных социальных сетях он находил состоятельных клиентов в России и других странах для продажи им молодых женщин, в том числе несовершеннолетних, для сексуальной эксплуатации, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, нашего земляка задержали в одном из ресторанов Москвы. Туда он приехал с 16-летней знакомой, чтобы продать ее в сексуальное рабство. По словам мужчины, девушка знала, на что она согласилась — о сделке оба договорились заранее. Мужчина надеялся продать знакомую за 500 тысяч рублей, однако на месте потенциального покупателя оказался оперативник.

Южноуральца задержали в Москве за продажу подруги.Видео: МВД России.

Возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства преступления.

Потерпевшая девушка находится в больнице. Ее здоровью угрозы нет, однако именно там ей придется ждать приезда родителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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