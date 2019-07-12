2019-07-12T04:38:39+03:00
Общество

Индейский шаман призывает солнечную погоду и покупателей в Челябинске

Его сняли на видео жители Ленинского района
Ирина КАРЕЛИНА
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Уличный музыкант в костюме индейского шамана. Кадр из видео Анны Петровой.Уличный музыкант в костюме индейского шамана. Кадр из видео Анны Петровой.
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В Челябинске на перекрестке улиц Гагарина и Шота Руставели играет необычный уличный музыкант. Он одет, как индейский шаман. Пританцовывает, тряся какой-то странный инструмент и играя на флейте.

Местная жительница Анна Петрова гуляла с коляской и остановилась послушать индейскую этническую музыку. Женщина сняла музыканта на видео и выложила в соцсети.

Индейский шаман призывает солнечную погоду и покупателей в Челябинске.

Подписчики группы «Подслушано Ленинский район Челябинск» пошутили, что это он вызывает долгожданную солнечную погоду в Челябинске.

— И заодно покупателей призывает, — прокомментировала Надя Вайнберг.

Действительно, позади музыканта — прилавок с разными непонятными штуками, вероятно, этническими товарами. Торгует женщина. А мужчина своим необычным видом и музыкой привлекает внимание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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