СЕГОДНЯ 04:38 2019-07-12T04:38:39+03:00

Уличный музыкант в костюме индейского шамана. Кадр из видео Анны Петровой.

Его сняли на видео жители Ленинского района

Изменить размер текста: A A

В Челябинске на перекрестке улиц Гагарина и Шота Руставели играет необычный уличный музыкант. Он одет, как индейский шаман. Пританцовывает, тряся какой-то странный инструмент и играя на флейте.

Местная жительница Анна Петрова гуляла с коляской и остановилась послушать индейскую этническую музыку. Женщина сняла музыканта на видео и выложила в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/719743" frameborder="0"></iframe> Индейский шаман призывает солнечную погоду и покупателей в Челябинске.

Подписчики группы «Подслушано Ленинский район Челябинск» пошутили, что это он вызывает долгожданную солнечную погоду в Челябинске.

— И заодно покупателей призывает, — прокомментировала Надя Вайнберг.

Действительно, позади музыканта — прилавок с разными непонятными штуками, вероятно, этническими товарами. Торгует женщина. А мужчина своим необычным видом и музыкой привлекает внимание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU