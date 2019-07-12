Индейский шаман призывает солнечную погоду и покупателей в Челябинске
В Челябинске на перекрестке улиц Гагарина и Шота Руставели играет необычный уличный музыкант. Он одет, как индейский шаман. Пританцовывает, тряся какой-то странный инструмент и играя на флейте.
Местная жительница Анна Петрова гуляла с коляской и остановилась послушать индейскую этническую музыку. Женщина сняла музыканта на видео и выложила в соцсети.
Индейский шаман призывает солнечную погоду и покупателей в Челябинске.
Подписчики группы «Подслушано Ленинский район Челябинск» пошутили, что это он вызывает долгожданную солнечную погоду в Челябинске.
— И заодно покупателей призывает, — прокомментировала Надя Вайнберг.
Действительно, позади музыканта — прилавок с разными непонятными штуками, вероятно, этническими товарами. Торгует женщина. А мужчина своим необычным видом и музыкой привлекает внимание.
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