2019-07-12T05:49:39+03:00
Общество

В женской колонии Челябинска появилась детская площадка

Играть на ней будут дети заключенных, приехавшие на свидание
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской областиФото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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Качели-карусели и яркую песочницу установили на территории ИК-5 возле помещения для длительных свиданий. Игровую зону оборудовали специально для родственников с детьми, которые приезжают на свидания к осужденным.

— Теперь дети приезжающие на свидание к мамам не будут трое суток находиться в помещении во время свидания, а смогут гулять на детской площадке. Она безопасна и родители могут не беспокоиться за малышей. Первые постояльцы уже успели попробовать новые качели и просторную песочницу с развивающими элементами, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

На детской площадке высадили красивые цветы, а в скором времени серый забор разрисуют сказочными персонажами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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