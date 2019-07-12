В женской колонии Челябинска появилась детская площадка
Качели-карусели и яркую песочницу установили на территории ИК-5 возле помещения для длительных свиданий. Игровую зону оборудовали специально для родственников с детьми, которые приезжают на свидания к осужденным.
— Теперь дети приезжающие на свидание к мамам не будут трое суток находиться в помещении во время свидания, а смогут гулять на детской площадке. Она безопасна и родители могут не беспокоиться за малышей. Первые постояльцы уже успели попробовать новые качели и просторную песочницу с развивающими элементами, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
На детской площадке высадили красивые цветы, а в скором времени серый забор разрисуют сказочными персонажами.
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ИСТОЧНИК KP.RU