2019-07-12T09:09:52+03:00
Происшествия

Стая собак напала на мать с детьми на детской площадке в Челябинске

Жители жалуются, что своры постоянно бегают в этом дворе [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Инцидент произошел на детской площадке.Инцидент произошел на детской площадке.
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В микрорайоне Чурилово бродячие собаки едва не покусали маму с двумя детьми. Они бросились на нее во дворе дома №30 по улице 2-я Эльтонская вечером, 11 июля. Момент нападения попал на видео. На кадрах видно, как псы с лаем налетают на женщину с ребенком на руках, она прячет за собой детей и пытается отбиться от стаи. На помощь вовремя подоспели мужчины и прогнали животных.

По словам местных жителей, стаи собак постоянно бегают в их дворе.

— И так второй день, вчера такая же ситуация была. Прикармливает их тут одна, даже не знаю, как ласково назвать. Сидят, караулят ее при входе в подъезд. Ладно, хоть есть люди, которые помогают от них отбиться, может, кто узнает себя в их числе, спасибо, что вы есть, — написала Марина в группе во «ВКонтакте» «[В] Чурилово | Челябинск».

— Эта стая живет в садах. А приходит она сюда, потому что одна подкармливает их. Ей уже народ делал замечание, чтобы не кормила бездомных собак у дома. Нет, она продолжает. Не понимает пока, — рассказал Вячеслав.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на стаи собак?

Отловом в Челябинске занимается компания «Продлидер». Телефон: 244-88-04.

Нападения стаи собак на женщину с детьми в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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