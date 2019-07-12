Школьник упал с недостроенного здания в Челябинске
Происшествие произошло днем 11 июля в Металлургическом районе города. Подросток забрался на «недострой», расположенный по улице Мира, 19. Стройка не была огорожена.
— Школьник сорвался вниз с высоты третьего этаже. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Сейчас школьник находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние, как крайне тяжелое. У ребенка диагностировали перелом основания и свода черепа, ушиб головного мозга, а также перелом руки. По данному факту проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU