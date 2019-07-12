Жителей Челябинска напугал черный дым со стороны Чурилово

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-12T10:10:48+03:00

Однако по сводкам МЧС, ничего страшного не происходит

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Черные клубы дыма поднимаются в небо со стороны Чурилово. Горожане делятся снимками происходящего в социальных сетях. Погода ясная, небо синее, и на нем черный дым смотрится особенно впечатляюще.

— Ничего страшного, что могло бы попасть в оперативные сводки пожарных, не происходит. Возможно, просто горят покрышки, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Возможно, горят покрышки. Фото: Анастасия Ирха.

Аналогичное предположение высказали и читатели паблика «В Чурилово. Челябинск». Люди пишут, что дым идет с территории, где, возможно, расположены гаражи или склад.

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ИСТОЧНИК KP.RU