Жителей Челябинска напугал черный дым со стороны Чурилово
Черные клубы дыма поднимаются в небо со стороны Чурилово. Горожане делятся снимками происходящего в социальных сетях. Погода ясная, небо синее, и на нем черный дым смотрится особенно впечатляюще.
— Ничего страшного, что могло бы попасть в оперативные сводки пожарных, не происходит. Возможно, просто горят покрышки, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
Возможно, горят покрышки. Фото: Анастасия Ирха.
Аналогичное предположение высказали и читатели паблика «В Чурилово. Челябинск». Люди пишут, что дым идет с территории, где, возможно, расположены гаражи или склад.
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ИСТОЧНИК KP.RU