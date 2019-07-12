В Челябинске коммунальщики «починили» скотчем поврежденную ураганом газовую трубу

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-12T10:40:35+03:00

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Жители дома по улице Елькина, 86А опубликовали в сети фото, на котором видно, как трубопровод в несколько слоев обмотан клейкой лентой.

Накануне из-за сильного ураганного ветра на эту газовую трубу рухнуло дерево. Поврежденная труба свалилась на козырек подъезда. Жильцы почувствовали стойкий запах газа и вызвали аварийную службу. Газовщики примчались через 15 минут. Жильцов предупредили: еще бы чуть-чуть и газовая труба могла взорваться.

— Утром приехали коммунальные службы. Возились несколько часов. Поврежденное место обмотали скотчем и уехали, — пишет автор поста.

Пользователи соцсетей посоветовали жильцам успокоиться.

— Обмотанная скотчем труба — это нормально. Ее временно заварили и перемотали, чтобы никто не трогал. Газ — вещь опасная. Проводить любые работы могут только специализированные компании, — пишет пользователь «Пикабу» под ником Zibel.

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ИСТОЧНИК KP.RU