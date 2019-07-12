2019-07-12T10:41:51+03:00
Общество

Турблогер: в Челябинске стало лучше пахнуть

Саммиты он назвал возможностью удержать людей, которые уже давно на чемоданах
Андрей АБРАМОВ
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Популярный блогер Михаил Мед остается жить в Челябинске.Популярный блогер Михаил Мед остается жить в Челябинске.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Челябинске исчез неприятный запах выбросов. Об этом в интервью агентству «Полит74» рассказал турблогер Михаил Мед.

— Последнее время в Челябинске явно воняет меньше. С чем это связано, сказать не могу. А вообще, я как оптимист стараюсь верить и видеть только хорошее даже в том, что это город с суровой экологией во всех смыслах, — ответил собеседник издания на вопрос про экологическую ситуацию в городе.

Также лидера мнения спросили, почему на его взгляд Челябинск выбрали площадкой саммитов ШОС и БРИКС

— А Челябинск выбрали? Потому как по последней информации их все же не будет в городе. Но я уже не знаю, кому верить. Для Челябинска, эти саммиты — шанс стать лучше и удержать людей, которые уже давно на чемоданах.

На вопрос о том, как улучшить имидж города, Михаил ответил, что нужно навести элементарный порядок. Сделать дороги, заняться озеленением, благоустройство набережной Миасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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