В зоопарке Челябинска сняли на видео крадущегося гепарда

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-12T13:40:21+03:00

В архиве сотруднков есть вот такой шикарный портрет Афродиты. Фото: челябинский зоопарк

По словам зоологов, хищницу сложно поймать в объектив даже в вольере

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В челябинском зоопарке живет гепард Афродита, очень красивая и грациозная. Но сфотографировать ее гораздо сложнее, чем остальных животных. Как и любая хищная кошка, Фрида очень скрытная и осторожная. И «позировать» на камеру она ни за что не будет. Чтобы сделать интересный кадр, сотрудникам приходится подолгу сидеть «в засаде» с фотоаппаратом.

Но на днях Афродиту удалось даже снять на видео.

— Тот самый случай, когда не снимешь, не сфотографируешь, но иногда вот везет. Обычно при виде фотоаппарата Фрида демонстративно уходит в кусты и оттуда сверкает глазами и дергает хвостом. Но в этот раз мы оказались быстрее гепарда.

На кадрах видно, как хищница крадется к камням, забирается на них и… поворачивается в сторону камеры. Заметила! Но, на удивление, равнодушно отвернула морду и стала смотреть вдаль.

Кстати, недавно сотрудники зоопарка поделились умилительными фото детеныша пумы.

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В челябинском зоопарке сняли на видео гепарда.

ИСТОЧНИК KP.RU