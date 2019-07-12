В зоопарке Челябинска сняли на видео крадущегося гепарда
В челябинском зоопарке живет гепард Афродита, очень красивая и грациозная. Но сфотографировать ее гораздо сложнее, чем остальных животных. Как и любая хищная кошка, Фрида очень скрытная и осторожная. И «позировать» на камеру она ни за что не будет. Чтобы сделать интересный кадр, сотрудникам приходится подолгу сидеть «в засаде» с фотоаппаратом.
Но на днях Афродиту удалось даже снять на видео.
— Тот самый случай, когда не снимешь, не сфотографируешь, но иногда вот везет. Обычно при виде фотоаппарата Фрида демонстративно уходит в кусты и оттуда сверкает глазами и дергает хвостом. Но в этот раз мы оказались быстрее гепарда.
На кадрах видно, как хищница крадется к камням, забирается на них и… поворачивается в сторону камеры. Заметила! Но, на удивление, равнодушно отвернула морду и стала смотреть вдаль.
Кстати, недавно сотрудники зоопарка поделились умилительными фото детеныша пумы.
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В челябинском зоопарке сняли на видео гепарда.
ИСТОЧНИК KP.RU