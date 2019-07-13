2019-07-13T15:02:31+03:00
Общество

К зашкаливающей жаре на Южном Урале в воскресенье добавятся грозы и град

МЧС рассылает штормовое предупреждение
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
На Челябинск идут грозы.На Челябинск идут грозы.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В эти минуты на телефоны южноуральцев приходят смс от МЧС. Ведомство предупреждает, что в воскресенье, 14 июля, по области ожидается усиление ветра и грозы с градом. При этом по области сохранится жара до +35 градусов.

— По данным синоптиков в Челябинской области, 14 июля, ожидаются грозы, град, а также ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, — предупреждает МЧС,

Жителей области просят проявлять бдительность и не провоцировать опасные для жизни и здоровья ситуации. С начала июля в том же Челябинске участились случаи обрушения старых деревьев. Уже пострадало несколько припаркованных автомобилей. А на днях на озере Шантропай погибла пенсионерка из Екатеринбурга. Во время грозы она не успела спрятаться и получила удар небесного электричества, которое притянула золотая цепочка.

В опасных ситуациях звоните по телефонам «101» и «112».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные из Челябинска потушили горящий балкон на девятом этаже жилого дома
До выборов губернатора Челябинской области дошли пять человек
«Словно птиц в облака выпускать корабли — это лучшая в мире работа»: житель Челябинска написал лирическую песню про наш аэропорт
На озере Смолино в Челябинске спасли тонущего малыша
Упавшее дерево заблокировало выезд из двора многоэтажки в Челябинске
Из-за жары федеральные трассы Челябинской области и Зауралья закрыли для тяжеловесов
Лето жаркое: конца жаре на Южном Урале не видно
Еще одна пешеходная улица, помимо Кировки, появится в центре Челябинска
Оксана Пушкина рассказала о травле после гибели избитой мужем Даши Рубцовой в Магнитогорске
В Курганской области объявлен сбор средств на транспортировку российского туриста из Таиланда
Жительница Магнитогорска родила на приеме в женской консультации
Алексей Текслер прокомментировал аварию с участием маршрутки на северо-западе Челябинска
На озере в Челябинске утонула девятилетняя девочка
Житель Южного Урала, чудом выживший в страшной аварии, покончил с собой
«Водитель сбежал с места аварии»: в Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами
В Челябинске легковушка перевернулась на крышу и вылетела на трамвайные пути
«Молнию притянула золотая цепочка»: стали известны подробности гибели пенсионерки на озере под Челябинском
Жара до +39: МЧС предупреждает об аномальной погоде на Южном Урале
В зоопарке Челябинска сняли на видео крадущегося гепарда
Жителям Южного Урала старше 40 лет разрешили проходить диспансеризацию каждый год
Жителей Челябинска зовут на благотворительный забег накануне Дня железнодорожника
В центре Челябинска заметили грибы
Турблогер: в Челябинске стало лучше пахнуть
В Челябинске коммунальщики «починили» скотчем поврежденную ураганом газовую трубу
Как студенту найти работу в Челябинске
Жителей Челябинска напугал черный дым со стороны Чурилово
Школьник упал с недостроенного здания в Челябинске