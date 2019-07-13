К зашкаливающей жаре на Южном Урале в воскресенье добавятся грозы и град
В эти минуты на телефоны южноуральцев приходят смс от МЧС. Ведомство предупреждает, что в воскресенье, 14 июля, по области ожидается усиление ветра и грозы с градом. При этом по области сохранится жара до +35 градусов.
— По данным синоптиков в Челябинской области, 14 июля, ожидаются грозы, град, а также ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, — предупреждает МЧС,
Жителей области просят проявлять бдительность и не провоцировать опасные для жизни и здоровья ситуации. С начала июля в том же Челябинске участились случаи обрушения старых деревьев. Уже пострадало несколько припаркованных автомобилей. А на днях на озере Шантропай погибла пенсионерка из Екатеринбурга. Во время грозы она не успела спрятаться и получила удар небесного электричества, которое притянула золотая цепочка.
В опасных ситуациях звоните по телефонам «101» и «112».
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ИСТОЧНИК KP.RU