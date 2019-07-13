К зашкаливающей жаре на Южном Урале в воскресенье добавятся грозы и град

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-13T15:02:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В эти минуты на телефоны южноуральцев приходят смс от МЧС. Ведомство предупреждает, что в воскресенье, 14 июля, по области ожидается усиление ветра и грозы с градом. При этом по области сохранится жара до +35 градусов.

— По данным синоптиков в Челябинской области, 14 июля, ожидаются грозы, град, а также ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, — предупреждает МЧС,

Жителей области просят проявлять бдительность и не провоцировать опасные для жизни и здоровья ситуации. С начала июля в том же Челябинске участились случаи обрушения старых деревьев. Уже пострадало несколько припаркованных автомобилей. А на днях на озере Шантропай погибла пенсионерка из Екатеринбурга. Во время грозы она не успела спрятаться и получила удар небесного электричества, которое притянула золотая цепочка.

В опасных ситуациях звоните по телефонам «101» и «112».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU