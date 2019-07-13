2019-07-13T17:03:38+03:00
Общество

Гипертоников просят не садиться за руль в нынешние выходные в Челябинске

Вызванный духотой приступ может привести к трагедии
Лидия ПЕСКОВА
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В жару машина может заглохнуть. Здоровье тоже может подвести из-за духоты.В жару машина может заглохнуть. Здоровье тоже может подвести из-за духоты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В эти выходные воздух на Южном Урале прогрелся до +35 градусов в тени. Такую жару тяжело переносят даже здоровые молодые люди. А у гипертоников может внезапно подскочить давление. Госавтоинспекция Челябинской области просит водителей с таким диагнозом лишний раз не садиться за руль.

ГИБДД вообще предлагает по возможности отказаться от личного автотранспорта, ведь в жару перегреваются не только люди, но еще и моторы. Любая машина может также заглохнуть и вызвать аварийную ситуацию на дороге.

— Помните, что в такую погоду велик риск перегрева мотора, тепловых ударов и обострений гипертонической болезни. Все это чревато увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжелыми последствиями, — напоминают в ГИБДД.

Если вы все-таки отправляетесь в путь, не забудьте сделать запас питьевой воды и соблюдать осторожность на проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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