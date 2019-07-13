В центре Челябинска на месяц перекроют движение

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-13T17:23:59+03:00

Где и когда нельзя будет проехать на автомобиле

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Одну из центральных улиц Челябинска — улицу Коммуны — перекроют на целый месяц, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Речь идет об участке дороги в границах улиц Васенко и Красной. С понедельника, 14 июля, по 14 августа здесь будут вести реконструкцию теплотрассы. Проезд для транспорта будет закрыт. Администрация просит водителей заранее планировать свой маршрут.

Помимо этого, из-за строительства сетей водоснабжения до 1 августа ограничено движение на перекрестке улицы Свободы с улицей Труда и на участке улицы Труда от Красноармейской до Пушкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU