В центре Челябинска на месяц перекроют движение
Одну из центральных улиц Челябинска — улицу Коммуны — перекроют на целый месяц, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
Речь идет об участке дороги в границах улиц Васенко и Красной. С понедельника, 14 июля, по 14 августа здесь будут вести реконструкцию теплотрассы. Проезд для транспорта будет закрыт. Администрация просит водителей заранее планировать свой маршрут.
Помимо этого, из-за строительства сетей водоснабжения до 1 августа ограничено движение на перекрестке улицы Свободы с улицей Труда и на участке улицы Труда от Красноармейской до Пушкина.
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