2019-07-13T17:58:10+03:00
Общество

На таможне в Пулково задержали иностранца с радиоактивными часами из Челябинска

Часы были выпущено в 40-50-х годах на заводе «Молния»
Лидия ПЕСКОВА
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Те самые радиоактивыне часики. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.Те самые радиоактивыне часики. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.
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В четверг, 11 июля, иностранец не смог вывезти из России раритетные часы, которые были выпущены в 40-50-х годах прошлого века на челябинском заводе «Молния». Часы задержали в питерском аэропорту Пулково, сообщает Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

Дело не в том, что часы оказались какой-то редкой вещицей, достойной витрин музея. Просто они безбожно фонили.

— При осмотре часов на спецучастке эксперты подтвердили, что уровень радиации у поверхности циферблата превышает естественный фон Петербурга примерно в 100 раз (1 600 мкр/ч). Причина повышенных показателей — соли радия-226, входящие состав покрытия циферблата и стрелок часов, — замечают в пресс-службе.

Оказалось, что в те времена, когда были выпущены часы, на часовом производстве широко применяли светящиеся краски на основе солей радия. Чаще всего их использовали при производстве часов для военных.

Изъятые часы уничтожат в особом порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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