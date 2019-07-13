На таможне в Пулково задержали иностранца с радиоактивными часами из Челябинска

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-13T17:58:10+03:00

Часы были выпущено в 40-50-х годах на заводе «Молния»

Изменить размер текста: A A

В четверг, 11 июля, иностранец не смог вывезти из России раритетные часы, которые были выпущены в 40-50-х годах прошлого века на челябинском заводе «Молния». Часы задержали в питерском аэропорту Пулково, сообщает Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

Дело не в том, что часы оказались какой-то редкой вещицей, достойной витрин музея. Просто они безбожно фонили.

— При осмотре часов на спецучастке эксперты подтвердили, что уровень радиации у поверхности циферблата превышает естественный фон Петербурга примерно в 100 раз (1 600 мкр/ч). Причина повышенных показателей — соли радия-226, входящие состав покрытия циферблата и стрелок часов, — замечают в пресс-службе.

Оказалось, что в те времена, когда были выпущены часы, на часовом производстве широко применяли светящиеся краски на основе солей радия. Чаще всего их использовали при производстве часов для военных.

Изъятые часы уничтожат в особом порядке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU