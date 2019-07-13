2019-07-13T21:53:15+03:00
Общество

В соцсетях обсуждают гуляющего по подоконнику малыша из Челябинска

И его маму, которая сидит рядом
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Регион-74".Фото: сообщество "Регион-74".
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В социальных сетях обсуждают снимок, который сделан на перекрестке улицы Каслинской и проспекта Победы. Малыш гуляет по подоконнику первого этажа, а его мама следит за ним, сидя рядом.

Автор снимка считает, что это странный и небезопасный способ выгулять кроху. Хоть этаж и первый, ребенок может случайно выпасть меж прутьев решетки, а то и застрять. Кто-то вступается за маму ляльки. Она, явно, следит за ребенком, а не уткнулась, как это бывает, в свой сотовый телефон.

— Мама рядом и на 100% уверенна, что беды никакой не произойдет, — пишет челябинка Лилия Кириллова. — Но я не поддерживаю, что ребенку так разрешает. Вот поедет в гости к бабушке, а решеток там нет...

И в этом правда. Чтобы ребенок случайно не выпал из окна, эксперты советуют даже не показывать детям, как открываются пластиковые окна. Чем меньше внимания уделять окнам, тем больше шансов, что беда обойдет стороной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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