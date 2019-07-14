На месте мусорного полигона под Челябинском высадят цветы
Полигон для мусора в Полетаево разделен на три зоны, которые именуют «картами». Две работают, а третью только готовятся запустить. Хоть полигон функционирует не так давно, первая карта практически заполнена, и в ближайшее время планируется провести ее рекультивацию. На это планируют затратить более 10 млн рублей.
Объект укроют специализированной пленкой, а сверху слоем грунта. Затем стартует биологический этап — на месте бывшего котлована высадят цветы и кустарники. По мере заполнения таким же образом будут рекультивированы и оставшиеся две карты. В результате на месте полигона появится ровная поверхность с зеленью.
Это не единственные изменения, которые ожидают Полетаевский полигон. Осенью здесь планируется ввести в эксплуатацию четыре дополнительные мусоросортировочные линии. Помимо этого появится цех по утилизации крупногабаритного мусора.
— Наша задача — максимально уйти от захоронения отходов к их глубокой переработке. Для этого по всей области вводится двухконтейнерная система сбора отходов: для общего мусора и вторичного. Благодаря этому можно отсеивать и отправлять на переработку до 50% мусора. Кроме того, планируется введение на полигонах системы компостирования, в том числе измельчение тех отходов, которые нельзя переработать, — объясняет и.о. министра экологии Сергей Лихачев.
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ИСТОЧНИК KP.RU