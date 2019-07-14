2019-07-14T10:26:56+03:00
Общество

На месте мусорного полигона под Челябинском высадят цветы

На это потратят 10 млн рублей
Андрей АБРАМОВ
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Вокруг полигона в Полетаево постоянно вспыхивают какие-нибудь скандалы. Претензий к нему много.Вокруг полигона в Полетаево постоянно вспыхивают какие-нибудь скандалы. Претензий к нему много.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Полигон для мусора в Полетаево разделен на три зоны, которые именуют «картами». Две работают, а третью только готовятся запустить. Хоть полигон функционирует не так давно, первая карта практически заполнена, и в ближайшее время планируется провести ее рекультивацию. На это планируют затратить более 10 млн рублей.

Объект укроют специализированной пленкой, а сверху слоем грунта. Затем стартует биологический этап — на месте бывшего котлована высадят цветы и кустарники. По мере заполнения таким же образом будут рекультивированы и оставшиеся две карты. В результате на месте полигона появится ровная поверхность с зеленью.

Это не единственные изменения, которые ожидают Полетаевский полигон. Осенью здесь планируется ввести в эксплуатацию четыре дополнительные мусоросортировочные линии. Помимо этого появится цех по утилизации крупногабаритного мусора.

— Наша задача — максимально уйти от захоронения отходов к их глубокой переработке. Для этого по всей области вводится двухконтейнерная система сбора отходов: для общего мусора и вторичного. Благодаря этому можно отсеивать и отправлять на переработку до 50% мусора. Кроме того, планируется введение на полигонах системы компостирования, в том числе измельчение тех отходов, которые нельзя переработать, — объясняет и.о. министра экологии Сергей Лихачев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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