«Трактор» покинул форвард Игорь Полыгалов
Хоккеист Игорь Полыгалов прекратил сотрудничество с челябинским клубом «Трактор». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Причиной расторжения контракта названо соглашение сторон.
— Мы благодарим Игоря за время, проведенное в составе «черно-белых», и желаем успехов в дальнейшей карьере, — сообщает сайт ХК «Трактор».
Полыгалову 32 года. В прошлом сезоне он преодолел отметку в 500 игр в КХЛ. По мнению спортивных аналитиков, он крепкий игрок среднего уровня и контракт с ним расторгли, дабы не снижать зарплаты чуть более ценным игрокам в команде.
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ИСТОЧНИК KP.RU