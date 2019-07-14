Туристку из Челябинска задержали в аэропорту Сеула и никуда не выпускают
Туристку из Челябинска Екатерину Спирину не пустили в Южную Корею. Девушка прилетела в Сеул 14 июля рейсом через Новосибирск, однако таможенный контроль не прошла. Во въезде на территорию азиатского государства ей отказали. Об этом она рассказала сообществу во «ВКонтакте» «Типичный Челябинск».
— Я обосновала свою цель визита, предоставила маршрут по которому планировала путешествовать. Ладно они и не дали визу, но они держат тут всех в ужасных условиях. С моего рейса не пустили 15 человек, не только россиян, но и азиатов. Еды не предоставляют. Тут только лапша быстрого заваривания — 200 рублей. Просили кружку, стаканчик, чтобы попить чай, но нам отказали, — рассказала Екатерина КП-Челябинск.
Девушка сообщила, что прилетела в Корею на три дня.
— С посольством мы не можем связаться — сбрасывают. Наши права тут никто не защищает. Сотрудник авиакомпании так и пришел к нам. Хотя прилетели мы в шесть утра на данный момент уже шесть часов вечера, — добавила Екатерина.
Вероятно, на таможне подумали, что россиянка собиралась совершить бизнес-поездку. Многие ездят в Корею за дешевыми товарами. Для этого в Корее нужно получать визу, хотя туристам можно и без нее. У челябинки не был оплачен отель — только бронь. А обратно она взяла билет с большим запасом багажа. Все это могло натолкнуть таможенников на мысли о том, что девушка прилетела за покупками, а не в туристических целях.
Обратный билет у Екатерины на 17 июля. Пока ей не удается обменять билет на более ранний срок.
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В Сеуле задержали туристов из России.Видео: Екатерина Спирина
ИСТОЧНИК KP.RU