Туристку из Челябинска задержали в аэропорту Сеула и никуда не выпускают

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-14T14:08:01+03:00

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Туристку из Челябинска Екатерину Спирину не пустили в Южную Корею. Девушка прилетела в Сеул 14 июля рейсом через Новосибирск, однако таможенный контроль не прошла. Во въезде на территорию азиатского государства ей отказали. Об этом она рассказала сообществу во «ВКонтакте» «Типичный Челябинск».

— Я обосновала свою цель визита, предоставила маршрут по которому планировала путешествовать. Ладно они и не дали визу, но они держат тут всех в ужасных условиях. С моего рейса не пустили 15 человек, не только россиян, но и азиатов. Еды не предоставляют. Тут только лапша быстрого заваривания — 200 рублей. Просили кружку, стаканчик, чтобы попить чай, но нам отказали, — рассказала Екатерина КП-Челябинск.

Девушка сообщила, что прилетела в Корею на три дня.

— С посольством мы не можем связаться — сбрасывают. Наши права тут никто не защищает. Сотрудник авиакомпании так и пришел к нам. Хотя прилетели мы в шесть утра на данный момент уже шесть часов вечера, — добавила Екатерина.

Вероятно, на таможне подумали, что россиянка собиралась совершить бизнес-поездку. Многие ездят в Корею за дешевыми товарами. Для этого в Корее нужно получать визу, хотя туристам можно и без нее. У челябинки не был оплачен отель — только бронь. А обратно она взяла билет с большим запасом багажа. Все это могло натолкнуть таможенников на мысли о том, что девушка прилетела за покупками, а не в туристических целях.

Обратный билет у Екатерины на 17 июля. Пока ей не удается обменять билет на более ранний срок.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/720118" frameborder="0"></iframe> В Сеуле задержали туристов из России.Видео: Екатерина Спирина

ИСТОЧНИК KP.RU