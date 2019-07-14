2019-07-14T14:00:56+03:00
Происшествия

Полицейские спасли из горящего дома 33 человека в Челябинской области

Некоторых выносили на руках
Андрей АБРАМОВ
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Четверо сотрудников полиции первыми оказались на месте ЧП. Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиЧетверо сотрудников полиции первыми оказались на месте ЧП. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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В конце июня в Сатке случился серьезный пожар — горела многоэтажка. Быстрее всех экстренных служб на месте оказались полицейские — они патрулировали ночной город. Четверо сотрудников помогли эвакуироваться 33 жителям дома.

— Наши сотрудники незамедлительно вызвали экстренные службы и приступили к срочной эвакуации граждан. Полицейские оповещали жителей о необходимости немедленно покинуть горящее здание. Пожилым людям помогали выйти на улицу, некоторых выносили на руках, так как среди жильцов были люди с ограниченными возможностями. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. Позже сотрудники патрульно-постовой службы принимали участие в устранении последствий пожара.

— Благодаря своевременным и решительным действиям челябинских полицейских, проявленным в экстремальной ситуации, все жильцы были спасены», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Крупный пожар в жилом доме в Сатке.Видео: группа во Вконтакте «Новости Маленького города»

ИСТОЧНИК KP.RU

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