Полицейские спасли из горящего дома 33 человека в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-14T14:00:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце июня в Сатке случился серьезный пожар — горела многоэтажка. Быстрее всех экстренных служб на месте оказались полицейские — они патрулировали ночной город. Четверо сотрудников помогли эвакуироваться 33 жителям дома.

— Наши сотрудники незамедлительно вызвали экстренные службы и приступили к срочной эвакуации граждан. Полицейские оповещали жителей о необходимости немедленно покинуть горящее здание. Пожилым людям помогали выйти на улицу, некоторых выносили на руках, так как среди жильцов были люди с ограниченными возможностями. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Прибывший пожарный расчет ликвидировал возгорание. Позже сотрудники патрульно-постовой службы принимали участие в устранении последствий пожара.

— Благодаря своевременным и решительным действиям челябинских полицейских, проявленным в экстремальной ситуации, все жильцы были спасены», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716043" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в жилом доме в Сатке.Видео: группа во Вконтакте «Новости Маленького города»

ИСТОЧНИК KP.RU