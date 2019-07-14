2019-07-14T14:57:33+03:00
Общество

Наносветофоры в центре Челябинска выдрали из земли

Устройства вышли из строя
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Слева фото, сделанное в начале июня. Справа кадр сделан 13 июля.Слева фото, сделанное в начале июня. Справа кадр сделан 13 июля.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Четыре года назад на перекрестке у Алого поля в Челябинске положили инновационные светофоры. Они светили из земли. Однако к июлю 2019 года от технологий осталась лишь дыра в тротуаре, в чем лично убедился корреспондент КП-Челябинск.

Установка наносветофоров сразу вызывала много вопросов. Во-первых, чиновники не озвучивали их цену. Лишь говорили, что пока это эксперимент и если он будет успешным, такими оборудуют другие крупные «зебры». Ответственные за установку объясняли, что молодые люди утыкаются в смартфоны и не смотрят на обычные светофоры.

Однако за светофорами на земле следили плохо. Отработав первый год, они потеряли яркость. Стекло потрескалось и стало мутным, хотя на презентации обещали, что такого не произойдет. Пару месяцев назад светофоры окончательно перестали работать, из земли торчали провода и разломанные «кирпичики» светофоров. Сейчас все они демонтированы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Движение трамваев между двумя районами Челябинска встало из-за поломки
Пожар случился в многоэтажке в Челябинске
Из-за жары трассам в Челябинской области устраивают холодный душ
Девятилетний школьник утонул под присмотром пьяных родителей в Челябинской области
Полицейские спасли из горящего дома 33 человека в Челябинской области
Ветераны флота из Челябинска ищут 100 тысяч рублей, чтобы довести до совершенства единственный памятник
Житель Челябинска уехал на рыбалку и бесследно исчез
Туристку из Челябинска задержали в аэропорту Сеула и никуда не выпускают
В Челябинской области продолжает бушевать ветер
«Трактор» покинул форвард Игорь Полыгалов
Фурам запретили движение по трассам Челябинской и Курганской области
На месте мусорного полигона под Челябинском высадят цветы
Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Челябинской области
Из-за ночного пожара эвакуировали многоэтажку в Миассе
В Челябинске задержаны две женщины за продажу таблеток для похудения