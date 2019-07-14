Наносветофоры в центре Челябинска выдрали из земли
Четыре года назад на перекрестке у Алого поля в Челябинске положили инновационные светофоры. Они светили из земли. Однако к июлю 2019 года от технологий осталась лишь дыра в тротуаре, в чем лично убедился корреспондент КП-Челябинск.
Установка наносветофоров сразу вызывала много вопросов. Во-первых, чиновники не озвучивали их цену. Лишь говорили, что пока это эксперимент и если он будет успешным, такими оборудуют другие крупные «зебры». Ответственные за установку объясняли, что молодые люди утыкаются в смартфоны и не смотрят на обычные светофоры.
Однако за светофорами на земле следили плохо. Отработав первый год, они потеряли яркость. Стекло потрескалось и стало мутным, хотя на презентации обещали, что такого не произойдет. Пару месяцев назад светофоры окончательно перестали работать, из земли торчали провода и разломанные «кирпичики» светофоров. Сейчас все они демонтированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU