Ребенок выпал из окна многоэтажки в Челябинске
На Северо-Западе Челябинска выпал ребенок из окна многоэтажного дома. По словам очевидцев, школьница летела с одного из последних этажей. Младшеклассница не выжила.
— Тело накрыли какой-то тканью, врачи приехали, но реанимировать человека было уже бессмысленно. Слишком высоко было, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.
В полиции инцидент зарегестрирован и ведут проверку. Случаи гибели детей дополнительно всегда изучает следственный комитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU