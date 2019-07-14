Ребенок выпал из окна многоэтажки в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:18 2019-07-14T17:18:12+03:00

В Челябинске выпал ребенок из окна дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На Северо-Западе Челябинска выпал ребенок из окна многоэтажного дома. По словам очевидцев, школьница летела с одного из последних этажей. Младшеклассница не выжила.

— Тело накрыли какой-то тканью, врачи приехали, но реанимировать человека было уже бессмысленно. Слишком высоко было, — сообщили КП-Челябинск очевидцы.

В полиции инцидент зарегестрирован и ведут проверку. Случаи гибели детей дополнительно всегда изучает следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU