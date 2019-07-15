2019-07-15T04:43:08+03:00
Общество

«Мама, почему дядя голый?» На пляжах Зауралья появились нудисты

Южноуральцы обсуждают в соцсети, в каком виде можно и нельзя загорать
Ирина КАРЕЛИНА
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Некоторые жители Зауралья призывает быть скромнее не пляжах и не оголять свою пятую точку. Фото: vk.com/kurganНекоторые жители Зауралья призывает быть скромнее не пляжах и не оголять свою пятую точку. Фото: vk.com/kurgan
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Выходные выдались жаркие. Многие поехали на пляжи, а там такое… В группе «Типичный Курган» выложил фото: мужчина в возрасте загорает, спустив трусы.

— Часто видим его на «Бабьих песках» (пляж в Кургане — прим. Автора). Постоянно лежит с голым задом. Не очень приятное зрелище, — анонимно написал житель Зауралья.

Мнения подписчиков группы разделились. Кто-то поддержал автора поста: мол, неприлично это.

— Что я должна ответить ребенку на вопрос «Почему дядя голый»?! Откуда эти нудисты на наших пляжах?! — возмутилась Анна Антонова.

Другие защитили мужчину: имеет право.

— Ну не на площади же он лежит, а на пляже! Чего к человеку привязались! Лето — имеет право загорать, — прокомментировала Ольга Крумкина.

— Организуйте дружину нравов в Кургане, — иронично предложила Александрина. — Соберете команду и будете по пляжам ходить и видео снимать! Мол, у того попа голая, у этой стринги не по ГОСТу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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