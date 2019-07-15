«Мама, почему дядя голый?» На пляжах Зауралья появились нудисты

СЕГОДНЯ 04:43 2019-07-15T04:43:08+03:00

Некоторые жители Зауралья призывает быть скромнее не пляжах и не оголять свою пятую точку. Фото: vk.com/kurgan

Южноуральцы обсуждают в соцсети, в каком виде можно и нельзя загорать

Изменить размер текста: A A

Выходные выдались жаркие. Многие поехали на пляжи, а там такое… В группе «Типичный Курган» выложил фото: мужчина в возрасте загорает, спустив трусы.

— Часто видим его на «Бабьих песках» (пляж в Кургане — прим. Автора). Постоянно лежит с голым задом. Не очень приятное зрелище, — анонимно написал житель Зауралья.

Мнения подписчиков группы разделились. Кто-то поддержал автора поста: мол, неприлично это.

— Что я должна ответить ребенку на вопрос «Почему дядя голый»?! Откуда эти нудисты на наших пляжах?! — возмутилась Анна Антонова.

Другие защитили мужчину: имеет право.

— Ну не на площади же он лежит, а на пляже! Чего к человеку привязались! Лето — имеет право загорать, — прокомментировала Ольга Крумкина.

— Организуйте дружину нравов в Кургане, — иронично предложила Александрина. — Соберете команду и будете по пляжам ходить и видео снимать! Мол, у того попа голая, у этой стринги не по ГОСТу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU