«Мама, почему дядя голый?» На пляжах Зауралья появились нудисты
Выходные выдались жаркие. Многие поехали на пляжи, а там такое… В группе «Типичный Курган» выложил фото: мужчина в возрасте загорает, спустив трусы.
— Часто видим его на «Бабьих песках» (пляж в Кургане — прим. Автора). Постоянно лежит с голым задом. Не очень приятное зрелище, — анонимно написал житель Зауралья.
Мнения подписчиков группы разделились. Кто-то поддержал автора поста: мол, неприлично это.
— Что я должна ответить ребенку на вопрос «Почему дядя голый»?! Откуда эти нудисты на наших пляжах?! — возмутилась Анна Антонова.
Другие защитили мужчину: имеет право.
— Ну не на площади же он лежит, а на пляже! Чего к человеку привязались! Лето — имеет право загорать, — прокомментировала Ольга Крумкина.
— Организуйте дружину нравов в Кургане, — иронично предложила Александрина. — Соберете команду и будете по пляжам ходить и видео снимать! Мол, у того попа голая, у этой стринги не по ГОСТу.
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