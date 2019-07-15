2019-07-15T07:02:12+03:00
Общество

У жителя Челябинской области списали три тысячи рублей за поездку на такси, которой не было

Пассажиры делятся своими историями и советуют платить только наличными
Ирина КАРЕЛИНА
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В такси лучше пользоваться наличными.В такси лучше пользоваться наличными.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Магнитогорска Андрей Мухачев полгода не пользовался такси. Но вдруг ему пришло смс-оповещение о списании средств за услуги этой компании. А потом еще одно. И еще. На следующий день ситуация повторилась.

— Всего сняли около трех тысяч рублей с дебетовой карты, которая была привязана к сервису ЯндексТакси. Мой список поездок пуст. Составил обращения для этой компании и банка. Предупреждаю всех: отвяжите свои карты от сервиса такси, — написал Андрей в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

В ЯндексТакси пообещали разобраться в случившемся.

В комментариях подписчики группы рассказали свои истории, связанные со списанием денег за поездки, которых не было.

— Соседка у меня вызвала как-то такси. Водила в пробках заблудился и адрес не нашел. Сказал: «Крутиться и искать не буду». А у нее за якобы отказ от заказа деньги сняли. Так что исключительно наличка! — прокомментировал Егор Зацепин.

— Такие сбои бывают, но, как правило, после разбора деньги возвращают назад. Тоже так один раз обжегся и отвязал карту, но осадочек неприятный остался. Теперь плачу только налом! — написал Александр Ельцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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