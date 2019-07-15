Жителей Кургана возмутили собачники, которые оставляют питомцев в закрытой машине на жаре

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-15T07:27:03+03:00

В салоне температура достигает 50 градусов. Питомец может погибнуть от теплового удара. Фото: кадр с видео

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Хозяева ушли в магазин, а собаку заперли в машине на парковке. На улице невыносимо жарко. В салоне автомобиля температура еще выше, и дышать тут буквально нечем. Пока владельцы закупаются, питомец изнывает от жары. Такую картину на днях наблюдала жительница Кургана Айгуль. Она сняла на видео, как пес мечется по машине с высунутым языком в ожидании хозяев.

— Друзья, давайте будем внимательнее относиться к братьям нашим меньшим! На улице жара за 30 градусов, не оставляйте животных одних в машине на солнцепеке! — с таким призывом Айгуль выложила ролик в группу «Инцидент|Курган».

Девушка дождалась хозяев и рассказала им, чем может обернуться питомцу пребывание в разогретой машине. По ее словам, собаку они забрали и пошли в другой магазин уже с ней.

— Детей оставляют, а про животных, видимо, вообще не помнят, — написали пользователи в комментариях к посту.

— На днях смотрела ролик о том, как мужчина провел эксперимент, оставшись в машине с закрытыми окнами на солнцепеке. Почти сразу же температура поднялась до 50 с лишним градусов. Этим видео мужчина хотел показать людям, что нельзя оставлять животных в машине в жару.

Речь идет об эксперименте спортсмена Тайрона Мэтью. Он решил испытать на себе, что чувствуют питомцы, запертые в машине при +32 градусах. Машина прогрелась до +49. Спортсмен закончил эксперимент, не просидев в салоне и 10 минут.

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Жители Кургана оставили собаку в закрытой машине на жаре.

ИСТОЧНИК KP.RU