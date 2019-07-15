Глава региона о челябинских маршрутчиках: «В погоне за выручкой забывают об элементарных правилах безопасности»

СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-15T07:11:41+03:00

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Резонансное ДТП случилось вечером 12 июля в Челябинске. На Северо-Западе в районе Чайковского перевернулось полное маршрутное такси. Водитель общественного транспорта сбежал. Главе Челябинской области доложили о серьезное аварии.

— Несколько пострадавших, в том числе один человек в тяжелом состоянии. По информации городских властей, всем оказывается необходимая помощь. Уверен, что правоохранительные органы разберутся в причинах происшествия и накажут виновных. Обращаю внимание, что подобное происшествие с участием общественного транспорта далеко не первое. Это абсолютно недопустимо! В погоне за выручкой водители забывают об элементарных правилах безопасности, ставя под угрозу жизни пассажиров. Необходимо наводить порядок в этой сфере. Именно такую задачу я поставил перед руководством города, — сказал Алексей Текслер.

На первой пресс-конференции в апреле глава региона высказался о проблеме городского транспорта в Челябинске. Алексей Текслер сообщил, что 90% транспорта южноуральской столицы это маршрутки, за которыми не хватает контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU