2019-07-15T07:23:17+03:00
Политика

Алексей Текслер дал старт автопробегу в честь 85-летия Челябинской области и известного миасского завода

Глава региона обсудил с дирекцией предприятия возможность выпуска экологичных автобусов
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Алексей Текслер за рулем автомобиля «Урал-Next». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиАлексей Текслер за рулем автомобиля «Урал-Next». Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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В Миассе проходят торжественные мероприятия в честь одного из градообразующих предприятий — завода «Урал». В этом году исполняется 75 лет с момента выпуска первой машины. В честь этого компания запустила автопробег по семи городам Челябинской области. Старт дал глава региона Алексей Текслер.

— В начале июня я был на заводе и предложил сделать автопробег по историческим, красивым местам Южного Урала. Сегодня мы дали ему старт. Участники пробега поднимутся на Таганай, Зюраткуль, побывают у Игнатьевской пещеры. Мне кажется, что это очень символично. В основном, это будет бездорожье, так что покажут возможности новой, современной техники. Уверен, что все пройдет хорошо. 75 лет «УралАЗу» и 85 лет Челябинской области — это значимые даты. Мне кажется, это инициатива, которая объединяет нашу историю и настоящее, — подчеркнул Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер побывал на испытательном полигоне миасского автозавода. Глава региона сел за руль автомобиля «Урал-Next» и прокатился по полигону. Во время осмотра выставки губернатору представили автобус, работающий на сжиженном природном газе.

— У нас большие планы по обновлению транспортного парка, в том числе и автобусов. Имея в нашей области такое крупное предприятие, как автомобильный завод «Урал», я хотел бы, чтобы большей частью общественного, коммунального и дорожного транспорта занимались наши автомобилестроители. Мы обсуждали возможность того, чтобы завод «Урал» начал выпускать автобусы на газе, самом экологичном топливе, которое сегодня у нас есть. Это важно в том числе и для улучшения экологической ситуации в регионе. Вы знаете, что у нас загрязнение идет не только от стационарных источников в виде предприятий, но и от передвижных — автотранспорта. Современный и экологичный общественный транспорт — это то, что нам нужно. Мы будем производить его здесь, что вдвойне хорошо. Такую задачу я поставил, и мы обсуждали это с руководством автозавода «Урал», — заключил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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