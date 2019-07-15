2019-07-15T07:30:57+03:00
Общество

Глава региона прогулялся по новой челябинской Кировке

Ее закончат реконструировать в 2020 году
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Алексей Текслер положительно оценил концепцию благоустройства сквера напротив ЮУрГУ. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиАлексей Текслер положительно оценил концепцию благоустройства сквера напротив ЮУрГУ. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Улицу Тернопольская напротив главного корпуса ЮУрГУ реконструируют. Готовятся сделать новую пешеходную зону в центре Челябинска. Накануне концепцию благоустройства представили главе региона Алексею Текслеру. Проект ему понравился и он поставил задачу ускорить темпы работ.

— Мне понравилось, что городские пространства развиваются. Здесь еще недавно была промышленная зона, не было возможности прогуляться, но уже сегодня мы видим современное общественное пространство — пешеходная зона, кафе, объекты торговли, разные возможности для общения. Здесь максимальная концентрация молодежи, много студентов. Мне кажется, это хорошее решение. Мы будем увеличивать количество таких мест в Челябинске. Также в этом году будет благоустроено 31 общественное пространство, в том числе скоро начнутся работы по реконструкции набережной реки Миасс от здания филармонии, — подчеркнул Алексей Текслер, прогулявшись по Тернопольской.

В ближайшее время улица станет функционально наполненным пространством, объединяющим заведения различных форматов. В 2020 году закончится вторая очередь благоустройства , общую концепцию дополнят арт-объекты: огромные часы и памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским.

Также в этом году начнется благоустройство сквера напротив главного корпуса ЮУрГУ. Будет восстановлен фонтан со стороны проспекта Ленина. Заново обустроят пешеходные дорожки, установят качели, скамейки, одноместные лавочки. Со стороны улицы Сони Кривой организуют еще одну зону отдыха, где пространство замостят экоплиткой для максимального сохранения газона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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