Житель Челябинской области погиб при пожаре в деревянном доме

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-15T08:00:02+03:00

Пожар произошел в доме по улице Потапова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из комнат загорелся электроприбор

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В селе Новоандреевка, что под Миассом, в ночь на 14 июля вспыхнул частный дом. Огонь мгновенно охватил деревянное жилище. Внутри находился 90-летний хозяин. Он задохнулся.

— Причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, — рассказали в Управлении ГОЧС Миасса.

Этой же ночью пожарные эвакуировали жителей подъезда дома Жуковского, 6 в Миассе. Здесь загорелась квартира на первом этаже девятиэтажки. 72-летняя хозяйка квартиры и жители дома не пострадали.

Огонь уничтожил холодильник, диван, повредил кухонный гарнитур и стены квартиры. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU