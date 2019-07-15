Житель Челябинской области погиб при пожаре в деревянном доме
В селе Новоандреевка, что под Миассом, в ночь на 14 июля вспыхнул частный дом. Огонь мгновенно охватил деревянное жилище. Внутри находился 90-летний хозяин. Он задохнулся.
— Причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, — рассказали в Управлении ГОЧС Миасса.
Этой же ночью пожарные эвакуировали жителей подъезда дома Жуковского, 6 в Миассе. Здесь загорелась квартира на первом этаже девятиэтажки. 72-летняя хозяйка квартиры и жители дома не пострадали.
Огонь уничтожил холодильник, диван, повредил кухонный гарнитур и стены квартиры. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU